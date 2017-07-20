Путина неожиданно поцеловали в центре Москвы (видео)

19:18, 20 июля 2017
Мир
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На записи видно, как Путин пожимает руку женщине, приобнимает ее, а потом она целует его в щеку.

Во время прогулки по московскому Арбату российского президента Владимира Путина поцеловала якобы прохожая. Видео на своей странице в Twitter опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

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Как видно на записи, президент РФ жмет руки якобы прохожим, а затем обнимает одну из женщин, которая и поцеловала его в щеку.

"Путин прогулялся по Арбату, поговорил с туристами на трех языках и обнял поклонницу", - говорится в подписи Смирнова к видео.

Ранее Смирнов показал видео, как Путин поздоровался с голубем во время посещения церкви в Москве.

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