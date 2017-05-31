Путин и голубь: российский президент поприветствовал птицу (видео)
16:43, 31 мая 2017Курьёзы
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Президент РФ поприветствовал голубя.
"Привет!": Путин поприветствовал голубя pic.twitter.com/EC88SII2LA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 31, 2017
Президент России Владимир Путин поздоровался с голубем во время посещения церкви в Москве.
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Видеоролик в Twitter опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
Путин 31 мая посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве. Там он и поприветствовал голубя, оказавшегося у него на пути.
Как сообщал УНИАН, в храме на Львовщине появилась фреска с горящим в аду Путиным.
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