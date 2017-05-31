Путин и голубь: российский президент поприветствовал птицу (видео)

"Привет!": Путин поприветствовал голубя pic.twitter.com/EC88SII2LA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 31, 2017

Президент России Владимир Путин поздоровался с голубем во время посещения церкви в Москве.

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Видеоролик в Twitter опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Путин 31 мая посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве. Там он и поприветствовал голубя, оказавшегося у него на пути.

Как сообщал УНИАН, в храме на Львовщине появилась фреска с горящим в аду Путиным.