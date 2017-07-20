Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным во время ужина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times рассказал, что обсуждалось в ходе его неформальной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на ужине лидеров стран "двадцатки" в Гамбурге, передает РБК.

Трамп рассказал, что его жена Мелания сидела во время ужина рядом с российским президентом на другом конце стола. "Время шло к десерту. Я пошел просто, чтобы поздороваться с Меланией, и заодно поздоровался с Путиным", - рассказал Трамп.

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По словам президента США, беседа длилась около 15 минут и, преимущественно, оба лидера просто шутили, и затронули "вопрос о приемных детях".

"На самом деле, большую часть времени мы шутили. Это был недолгий разговор, может, минут 15. Вообще, было очень интересно, мы говорили об усыновлении", - отметил президент США

Трамп "назвал любопытным" то, что всплыла тема усыновления, так как "его сын, Дональд Трамп-младший сообщал, что это было темой его встречи с несколькими россиянами, имеющими связи с Кремлем в ходе прошлогодней кампании".

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита стран "Большой двадцатки" в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось.

Примерно в середине ужина для глав государств Дональд Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Владимиром Путиным.

Однако в Белом доме заявили, что на полях G20 не было второй встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, а была лишь "короткая беседа".