В Ираке признали случаи нарушения прав человека при освобождении Мосула

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади назвал «отдельными случаями» допущенные нарушения прав человека в ходе операции по освобождению Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство», передает Associated Press.

Премьер назвал «несознательными» лиц, которые причастны к данным нарушениям. Часть из них, по его словам, действовали в интересах ИГ, чтобы очернить силы безопасности страны.

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Он также пообещал привлечь к заслуженному наказанию всех виновных.

Как сообщал УНИАН, 9 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракские войска с освобождением второго по величине иракского города Мосула от боевиков группировки "Исламское государство".