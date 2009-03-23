Газпром вернулся к идее консорциума
21:19, 23 марта 2009Мир
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По 50% Газпрому и Нафтогазу
ОАО «Газпром» считает, что модернизацию украинской газотранспортной системы лучше всего проводить в рамках международного консорциума.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.
«По нашему мнению, нужно продолжить работу над созданием консорциума», - сказал он.
Представитель «Газпрома» отметил, что на сегодня консорциум уже зарегистрирован, и по 50% его акций принадлежит «Газпрому» и НАК «Нафтогаз Украины».
При этом В.ГОЛУБЕВ отметил, что к консорциуму могли бы присоединиться и европейские компании, в частности итальянские или немецкие.
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