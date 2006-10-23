Российская интеллигенция призывает Путина одуматься

Российская интеллигенция призвала остановить антигрузинскую кампанию в стране.

Заявление появилось на следующий день после разгрома неизвестными злоумышленниками галереи Марата Гельмана – старейшей частной выставки художественных произведений в Москве. Там как раз выставляли работы грузинского художника.

В обращении к властям, в частности, сказано: «Людей подвергают этнической дискриминации, унизительным проверкам и задержаниям по национальному признаку. Поручение ПУТИНА правительству России отрегулировать присутствие иностранных рабочих на торговых рынках привело к этническим чисткам. Мы считаем абсолютно недопустимым разжигание межнационального конфликта и смертельно опасными игры на никчемных националистических инстинктах толпы».

Под этими строками подписались Лия АХЕДЖАКОВА, Инна ЧУРИКОВА, Сергей ЮРСКИЙ, Елена КАМБУРОВА и другие известные деятели культуры, передает ICTV.

Как сообщалось, нападение на московскую галерею М.Гельмана было совершено в субботу, 21 октября. Около десяти человек уничтожили в галерее картины грузинских художников.