Neue Zürcher Zeitung: Внутренняя война Саудовской Аравии

Сунниты и шииты воюют на смерть не только в Сирии, Ираке и Йемене. В малых масштабах, эта война бушует и на востоке Саудовской Аравии. Из-за цензуры почти нет независимых сообщений и фотографий.

Об этом пишет Кристиан Вайсфлог в статье "Внутренняя война Саудовской Аравии", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Бронированные автомобили на улицах, разрушенные дома и выстрелы в воздух – к таким сценам мы привыкли в Сирии. Но подобное происходит сейчас и в шиитском городе Эль-Авамия в восточной части Саудовской Аравии, только повстанцы – шииты, а режим – суннитский.

Разрушение старого города

Начиная с мая, в городе с населением 30 000 человек, саудовские силы безопасности с огромной жестокостью преследуют "террористов". Город находится под осадой, в окружении контрольно-пропускных пунктов. 10 мая, бульдозеры начали снос около 500 исторических домов в районе Аль-Мосавара. Разрушение узких улиц должно заблокировать повстанцам пути к отступлению. Но важно также уничтожить историческое и культурное наследие, пояснил информационному агентству AFP активист, бежавший в Великобританию из Авамии.

ООН раскритиковала снос 400-летних зданий. Саудовское правительство оправдывает свои действия тем, что речь идет о проекте модернизации, так как старые здания не соответствовали стандартам.

Однако, разрушение старого города не сломало восстание. Снова и снова осуществляются нападения и бои, с жертвами. Повстанцев хоронят в процессиях как мучеников, их портреты распространяют в Интернете.

Шиитский протест в Авамии против суннитского режима в Эр-Рияде имеет глубокие корни. Своей исторической кульминации он достиг во время арабской весны. Одновременно с протестами в соседнем Бахрейне шииты на востоке Саудовской Аравии требовали больше прав и свобод. Лидером в Авамии тогда был клирик Нимр аль-Нимр. Еще в 2009 году во время пятничной молитвы он высказался за отделение шиитских территорий, если не будут соблюдаться права религиозных меньшинств. Нимр постоянно призывал своих последователей к ненасильственным протестам, он был казнен в прошлом году.

Саудовская дилемма

Казнив представителя духовенства, Эр-Рияд еще больше усугубил напряженность между суннитами и шиитами. В ответ разъяренная толпа ворвалась в посольство Саудовской Аравии в Тегеране. Тогда Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном, и призвала своих союзников в Совете сотрудничества стран Персидского Залива, последовать ее примеру. Эскалация напряженности с Тегераном, вероятно, была хорошо просчитана, и образ государства-противника Ирана позволял представить собственную интерпретацию шиитского восстания в самой Саудовской Аравии. Эр-Рияд заявлял о том, что Иран подстрекает и финансирует террористов.

Но саудовская королевская семья все слишком упрощает. Шиитское меньшинство – примерно 10-15 процентов населения – в течение многих десятилетий страдает от дискриминации в Саудовской Аравии, будь то в работе в государственных учреждениях, в том числе юстиции или армии, или в исповедовании их собственной религии.

Согласно отчету правозащитной организации Human Rights Watch, со стороны режима были попытки диалога с шиитским меньшинством, но на пути реального примирения стоят собственные интересы власти. Саудовская королевская семья получает законные права, согласно ваххабизму – ультра-консервативной интерпретации суннитского ислама. В глазах ваххабитских проповедников, шииты – просто неверные. Если уравнять шиитов, правители подорвут собственные притязания на власть. Дилемма.

Неустанное подавление шиитского сопротивления Эр-Риядом толкает меньшинство в руки Тегерана. Если этот раскол увеличится, это может иметь значительные последствия для Саудовской Аравии. Шиитское меньшинство живет, в основном, на северо-востоке страны, где расположено большинство саудовских нефтяных месторождений. Отделение этих территорий станет фатальным. Этим можно объяснить и нынешние панические действия против Катара, который Саудовская Аравия обвиняет в излишней близости к Ирану.