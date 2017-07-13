Приговор Дадаеву: за убийство Немцова киллеру дали 20 лет колонии
11:37, 13 июля 2017Мир
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Прокуратура просила для киллера Заура Дадаева пожизненного заключения.
Заур Дадаев / REUTERS
Московский окружной военный суд в четверг приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, передает "РИА Новости".
Прокуратура просила о пожизненном заключении.
"Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья Юрий Житников.
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Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.
Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.
Оглашение сроков другим фигурантам продолжается.
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