Приговор Дадаеву: за убийство Немцова киллеру дали 20 лет колонии

Московский окружной военный суд в четверг приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, передает "РИА Новости".

Прокуратура просила о пожизненном заключении.

"Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья Юрий Житников.

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Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Оглашение сроков другим фигурантам продолжается.