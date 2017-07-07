Навального выпустили на свободу

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 25 суток административного ареста, передает Русская служба Би-би-си.

"Сегодня в 9:00 Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД ЦАО, и выпустили сейчас там", - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

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Навальный был задержан 12 июня в подъезде своего дома, когда собирался ехать на акцию протеста в центре Москвы.

В отношении него были составлены два протокола по административным статьям о "неповиновении законным распоряжениям сотрудника полиции" и "нарушении правил проведения митингов".

Накануне акции, 11 июня, Навальный выложил на YouTube видеоролик, в котором сообщил об отказе от планов провести мероприятие на Проспекте Сахарова и переносе акции на Тверскую улицу.

Свое решение оппозиционер объяснил давлением со стороны мэрии на поставщиков звукового оборудования. Они, по словам Навального, отказались ставить на проспекте Сахарова сцену и звук из-за требований чиновников.

На заседании Симоновского суда Москвы, который 12 июня рассматривал материалы дела, адвокат Вадим Кобзев указывал, что "Навальный не может являться субъектом правонарушения, поскольку он не организатор публичного мероприятия".

Однако судья Анастасия Лоскутова назначила Навальному 30 суток ареста.

Позже Мосгорсуд, рассмотрев жалобу оппозиционера, сократил этот срок до 25 суток. Вынося это решение, суд учел доводы защиты о том, что Навальный нуждается в лечении ожога глаза, однако оснований для отмены ареста не нашел.