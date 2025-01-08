Заместитель советника по нацбезопасности США отметил, что накануне 2025 года успехи РФ на поле боя были очень ограниченными.

2025 год является очень важным в российско-украинской войне, и Украина имеет инструменты для достижения успеха. Такое заявление сделал заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер во время онлайн разговора с аудиторией Chatham House.

"В конце 2024 и начале 2025 года Украина находится в позиции на поле боя, когда они перемалывают Россию. Да, Россия достигает определенных постепенных успехов на востоке Украины, это имеет значительно меньшую стратегическую важность, чем ожидали от России в начальном периоде войны", – приводит его слова "Голос Америки".

По словам Файнера, постепенные успехи на поле боя обходятся России огромными потерями – около тысячи убитых и раненых ежедневно. Иногда россияне теряют за две недели войны столько своих военных, сколько США потеряли за время всей войны в Ираке.

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Заместитель советника по нацбезопасности добавил, что накануне 2025 года успехи РФ на поле боя были очень ограниченными. При этом США выделили Украине дополнительные ресурсы "для продолжения этого успеха" и приняли меры для усиления экономического давления на РФ. Файнер отметил, что в ближайшие дни будет введено еще больше экономических шагов против Москвы.

"И мы предоставили Украине 20 миллиардов долларов. Речь идет о доступе к 20 миллиардам долларов доходов от российских активов, чтобы их экономика находилась в состоянии базовой платежеспособности накануне новой администрации. Итак, у них есть инструменты для достижения успеха в 2025 году, который мы всегда считали очень важным годом в этой войне", – акцентировал представитель Белого дома.

В то же время он отметил, что то, будет ли Вашингтон продолжать способствовать превосходству Украины на поле боя и экономическому давлению на страну-агрессора, или все же сосредоточится на начале мирных переговоров, "которые, как они сказали, могут проводить с позиции силы, если будут продолжать путь, на котором мы сейчас находимся", будет зависеть от будущей администрации США.

США и Украина: последние новости

Корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб сообщила, что последний пакет помощи Украине, выделенный действующей администрацией США, будет на сумму $500 млн. Его должны объявить 9 января.

Несмотря на обещания администрации Байдена потратить всю доступную на помощь Украине сумму, около 3,8 млрд на программу PDA останутся неиспользованными. Что делать с этими средствами, будет решать уже администрация Дональда Трампа.

Между тем будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что его цель – попытаться найти решение для завершения войны в Украине в течение 100 дней с момента инаугурации нового президента США.

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