Наиболее вопиющим случаем, продемонстрировавшим проблемы в управлении украинскими войсками, стала история вокруг 155-й бригады.

Нехватка живой силы является самой большой проблемой Украины на сегодняшний день. И стратегия Киева по ее преодолению путем формирования новых бригад вместо усиления старых работает плохо, считает военный аналитик Майкл Кофман.

Как пишет издание Business Insider, старший научный сотрудник Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир заявил, что решение Киева по преодолению этой проблемы является "одним из самых запутанных вариантов управления силами", которые он когда-либо делал.

По словам Кофмана, расширение сил за счет новых бригад, когда люди нужны для пополнения потерь уже опытных формирований, работающих на передовой, имело компромисс.

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Но из-за отсутствия достаточного опыта новые подразделения оказались "в целом неэффективными в бою":

"Как было видно в 2023 году, новые формирования плохо выполняют как наступательные, так и оборонительные функции. Им нужно значительное время для приобретения опыта, сплоченности, уверенности и т.д.".

Аналитик отметил, что стратегия Украины частично провалилась. Батальоны из новых бригад в основном направили на покрытие потерь в уже воюющих подразделениях.

Наиболее вопиющим случаем, продемонстрировавшим проблемы в управлении украинскими войсками, как пишет Кофман, стала история вокруг 155-й бригады. Распределение новых подразделений привело к "постоянной фрагментации оборонительных усилий и потере сплоченности".

Но Украина столкнулась не только с нехваткой личного состава, но и с нехваткой оборудования. На этом фоне подразделения разрабатывают новые беспилотники с бешеной скоростью, часто их собирая из коммерческих деталей. Аналитик говорит, что эти БПЛА оказались "мультипликаторами силы", которые позволили украинским защитникам безопасно устанавливать мины и преследовать подразделения оккупационных войск РФ еще на подступах к передовой.

"Однако технологические инновации, тактическая адаптация и лучшая интеграция недостаточны для того, чтобы компенсировать неспособность решить фундаментальные проблемы. Достижения России могут показаться не впечатляющими, но Украине необходимо решить проблемы с человеческими ресурсами, подготовкой и управлением войсками, чтобы продолжать эту борьбу", – констатировал Кофман.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска совершили еще одно военное преступление на украинской земле. Проект DeepState сообщил о расстреле украинских военнопленных вблизи Нескучного Донецкой области. Отмечается, что россияне казнили трех воинов.

Тем временем Силы обороны пошли в новое наступление на территории Курской области РФ. По данным Института изучения войны, ВСУ прорвались в трех районах и достигли тактических успехов.

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