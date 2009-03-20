Столкновения в центре Парижа: задержаны 300 человек

В результате беспорядков в центре Парижа задержаны 300 человек. Столкновения между манифестантами и полицией вспыхнули вечером 19 марта в центре французской столицы, сообщает NEWSru.

Стычки произошли по окончании демонстрации протеста, проводившейся в рамках всеобщей забастовки.

По данным правоохранительных органов, в беспорядках приняли участие около 500 человек. В сторону стражей порядка летели камни и различные предметы. В результате девять полицейских пострадали, передает ИТАР-ТАСС.

Всего, по утверждению профсоюзов, в манифестации в Париже приняли участие около 350 тысяч человек. Полиция называет цифру поменьше - 85 тысяч.

Без происшествий не обошлось также в других городах Франции. Группы радикально настроенных забастовщиков спровоцировали беспорядки в Тулузе и Сен-Лазаре.

Всеобщая забастовка стала наиболее многочисленной со времени прихода к власти Николя САРКОЗИ в 2007 году, отмечают наблюдатели. К ней, согласно разным оценкам, присоединились от 1,2 млн до 3 млн французов.