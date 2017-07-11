В США разбился самолет морской пехоты: 16 человек погибли

В результате падения военно-транспортного самолета C-130 в американском штате Миссисипи погибли 16 человек.

Как сообщает CNN, об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям округа Фред Рэндл.

По его словам, все 16 жертв - члены экипажа, никто не выжил.

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Корпус морской пехоты написал об этом инциденте в своем Twitter, но не предоставил других подробностей.