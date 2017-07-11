В США разбился самолет морской пехоты: 16 человек погибли

10:05, 11 июля 2017
Мир
1295 0

Корпус морской пехоты написал об этом инциденте в своем Twitter, но не предоставил других подробностей.

Все 16 жертв - члены экипажа, никто не выжил / фото twitter.com/WLBT

В результате падения военно-транспортного самолета C-130 в американском штате Миссисипи погибли 16 человек.

Как сообщает CNN, об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям округа Фред Рэндл.

По его словам, все 16 жертв - члены экипажа, никто не выжил.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Татарстане: в результате столкновения фуры и автобуса погибли 14 людей (фото, видео)

Корпус морской пехоты написал об этом инциденте в своем Twitter, но не предоставил других подробностей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиакатастрофы в США#морская пехота США