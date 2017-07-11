В США разбился самолет морской пехоты: 16 человек погибли
10:05, 11 июля 2017Мир
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Корпус морской пехоты написал об этом инциденте в своем Twitter, но не предоставил других подробностей.
Все 16 жертв - члены экипажа, никто не выжил / фото twitter.com/WLBT
В результате падения военно-транспортного самолета C-130 в американском штате Миссисипи погибли 16 человек.
Как сообщает CNN, об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям округа Фред Рэндл.
По его словам, все 16 жертв - члены экипажа, никто не выжил.
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Корпус морской пехоты написал об этом инциденте в своем Twitter, но не предоставил других подробностей.
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