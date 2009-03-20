Блогер, оскорбивший духовного лидера Ирана, умер в тюрьме

В иранской тюрьме Эвин при невыясненных обстоятельствах скончался 29-летний блогер Омид Мир Саяфи, которого приговорили к лишению свободы за оскорбление духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Причина смерти Саяфи пока не установлена, хотя администрация тюрьмы утверждает, что блогер покончил с собой, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Адвокат блогера потребовал "немедленного вскрытия и расследования обстоятельств смерти" своего клиента. Юрист добавил, что незадолго до смерти Саяфи ему позвонил сокамерник блогера и рассказал, что у молодого человека замедленное сердцебиение, однако в лазарете посчитали, что заключенный симулирует плохое самочувствие.

Омид Мир Саяфи был взят под стражу за оскорбление Хаменеи в апреле 2008 года, однако через месяц с лишним его выпустили под залог. Повторное задержание и арест блогера произошли в начале 2009 года. Обвинение посчитало, что в своих записях Саяфи нанес оскорбление аятолле Ирана, и его приговорили в феврале 2009 года к 30 месяцам тюрьмы. Саяфи также собирались судить за оскорбление ислама.