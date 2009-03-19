Россия готовится к самому энергичному сотрудничеству с преемником Огрызко

15:38, 19 марта 2009
Мир
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И надеется на взаимность...

Министерство иностранных дел РФ надеется на взаимовыгодное сотрудничество с новым министром иностранных дел Украины.

Об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Наша позиция такова, что мы будем готовы к самому энергичному сотрудничеству с новым министром иностранных дел Украины, если будет взаимность – еще лучше», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

В то же время, он подчеркнул, что МИД РФ не может комментировать выдвинутую Президентом Украины кандидатуру Олега ШАМШУРА на должность руководителя МИД Украины, потому что это является сугубо внутренним делом Украины и украинских властей.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 г. ВР приняла постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

6 марта коалиция направила обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение ВР кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность главы МИД.

17 марта Президент Украины внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

 

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