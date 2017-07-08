Вооруженные силы Ирака заявили об освобождении от боевиков ИГ Старого города в Мосуле

Вооруженные силы Ирака заявили об освобождении Старого города в Мосуле, который является последним бастионом группировки "Исламское государство" (ИГ) в западной части города.

Об этом спикер объединенного командования операцией Яхья Расул заявил телеканалу al-Iraqia, сообщает Deutsche Welle.

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До полного освобождения Мосула, по словам военных, осталось несколько часов.

Представители армии утверждают, что уничтожили 35 боевиков ИГ, еще шестеро террористов, которые пытались убежать, были захвачены в плен.

Данных о количестве погибших со стороны военных и гражданских пока нет.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в ООН заявили, что десятки тысяч мирных жителей остаются заблокированными в районе Старого города в Мосуле, где правительственные иракские войска продолжают наступление, которое началось 6 июня.

Исламистские экстремисты взяли под контроль Мосул в июне 2014 года, когда захватили значительные территории в Ираке и соседней Сирии, объявив исламский «халифат» над территориями, которые они контролировали. Но в последние месяцы силы, поддерживаемые США, достигли прогресса в борьбе с «Исламской группировкой» в обеих странах. Кроме наступления на Мосул, коалиционные силы окружили бойцов «Исламского государства» в сирийском городе Ракка, которое боевики объявили своей столицей.

29 июня премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил о завершении «самопровозглашенного халифата».