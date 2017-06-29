Минобороны Ирака сообщило о полном освобождении Мосула от ИГИЛ

В министерстве обороны Ирака заявили о полном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает телеканал Sky News Arabia.

«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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Кроме того, телеканал отмечает, что в рядах боевиков произошел раскол, а в боях в районе мечети Ан-Нури участвуют всего пять террористов.

Операция по освобождению Мосула от «Исламского государства» началась в октябре прошлого года.

18 июня иракская правительственная армия начала штурм древней части Мосула. Спустя три дня боевики ИГ взорвали соборную мечеть Ан-Нури в Мосуле. После этого премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что боевики ИГ признали свое поражение, подорвав соборную мечеть Ан-Нури.