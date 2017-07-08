Путин впервые извинился за опоздание на встречу с другим мировым лидером – СМИ

Президент России Владимир Путин впервые на памяти журналистов извинился перед премьер-министром Японии Синдзо Абэ за опоздание на встречу почти на полтора часа.

Об этом сообщил корреспондент российского телеканала «Дождь» Антон Желнов во время связи со студией.

«Путин, пожалуй, на моей памяти впервые извинился, перед японским премьером от имени себя и от имени Трампа за то, что он долго беседовал с американским президентом», – заявил корреспондент.

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Как сообщал УНИАН, по информации Белого дома, встреча в рамках саммита G20 президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина продолжалась почти 2,5 часа, при том, что планировалось потратить на переговоры 35 минут.

После встречи с Трампом, российский лидер отправился на переговоры с главой японского правительства Синдзо Абэ.