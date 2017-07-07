Пекин отправил в Гонконг принадлежавший Украине авианосец для демонстрации силы (фото)

Авианосец "Ляонин" совершил свой первый поход за пределы материкового Китая и прибыл в Гонконг, где примет участие в мероприятиях в честь 20-летия передачи Британией Гонконга Китайской Народной Республике, сообщает Русская служба Би-би-си.

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В самом Гонконге, где в последние годы серьезно обострилась политическая ситуация, прибытие авианосца, который сопровождают еще три военных корабля, рассматривают как демонстрацию силы со стороны Пекина, озабоченного протестными настроениями в бывшей британской колонии.

На днях в Гонконге побывал президент КНР Си Цзиньпин, который в очередной раз заявил о неприемлемости каких-либо действий, направленных на обособление Гонконга.

Китайская Народная освободительная армия находилась в Гонконге с самого момента перехода под юрисдикцию КНР в 1997 году, однако ее присутствие в городе не ощущалось. Военнослужащие крайне редко появлялись на улицах в форме.

300-метровый авианосец привлек также и большой интерес со стороны местных жителей, которые могут посещать его с экскурсиями в течение пяти дней.

"Ляонин" - это модернизированный авианосец, построенный в Советском Союзе в конце 80-х годов.

Сначала он назывался "Ригой", затем с распадом СССР корабль отошел Украине под именем "Варяг", а в 1995 году был продан КНР за 25 млн долларов.