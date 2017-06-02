США приняли на вооружение суперсовременный авианосец нового типа (видео)

Это первый атомный авианосец нового типа, поступивший на вооружение флота США с 1975 года. Его начали строить в 2009 году. По характеристикам корабль значительно опережает своих предшественников.

Авианосец может нести больше самолетов и при этом для его обслуживания требуется меньше военных. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4,5 тысяч человек.

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Стоимость авианосца оценивается в $12,9 миллиардов. По данным СМИ, это самый дорогой корабль в истории.

Бывший замглавкома ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов отметил, что в России корабли такого уровня могут появиться через 25-30 лет.

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"Большая победа и промышленности, и науки США. Это новинка мирового уровня, мирового класса", — сказал Касатонов.

Авианосец достигнет полной боевой готовности примерно к 2020 году. Расчетный срок службы нового корабля — 50 лет.