В центре Лондона сильный пожар

Сильный пожар разгорелся в центральной части Лондона, сообщает британский телеканал Sky News. Огнем охвачена верхняя часть пятиэтажного здания на улице Чансери-лейн, где разбирают дела иммигрантов.

По последним данным, из горящего здания эвакуированы около 130 человек. О пострадавших и погибших данных пока нет, отмечает NEWSru.

В тушении пожара задействованы 12 пожарных машин, общая численность бригад составляет около 60 человек. Полиция оцепила улицу, движение транспорта по ней временно прекращено.

По словам очевидцев, к месту инцидента движутся дополнительные пожарные расчеты, над центром города поднимается густой столб черного дыма.

Версии причины возгорания пока не высказываются. Представитель противопожарной службы сказал, что на крыше здания предположительно велись ремонтные работы. В огне оказались установленные там антенны.