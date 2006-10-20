Сапармурат Ниязов перенес тяжелую болезнь сердца

Президент Туркмении Сапармурат Ниязов признался, что перенес тяжелую болезнь сердца и сейчас принимает лекарства, что не позволяет ему соблюдать традиционный мусульманский пост в связи с месяцем Рамадан. Об этом Туркменбаши, как передает "Фергана.ру", заявил в пятницу, выступая на Всемирном конгрессе туркмен в Ашхабаде.

"Многие мои заместители держат уразу (пост), но мне не положено. Я принимаю лекарства после болезни сердца. Поэтому жизнь сама меня освободила от обязанности держать уразу, не осуждайте меня", - заметил Ниязов.

Как известно, на протяжении священного для всех мусульман месяца Рамадан соблюдается пост, при котором нельзя ни пить, ни есть от рассвета до заката солнца. Установлениями религии от поста освобождаются маленькие дети, тяжелобольные и мусульмане, находящиеся в пути.

Ранее уже сообщалось о том, что президент Туркмении испытывает проблемы со здоровьем, однако информации об этом поступает крайне мало. В частности, сообщалось, что у Ниязова болезнь, связанная с сердечной деятельностью. Еще в 1997 году в одной из германских клиник ему была проведена операция по коронарному шунтированию. За последний год официальные СМИ республики дважды сообщали о "плановом обследовании" своего президента. Врачи президента заверяют, что здоровье у Туркменбаши отменное. Однако местная оппозиция распространила перечень его заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца и хроническое нарушение кровообращения.

Лента.ру