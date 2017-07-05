Творцы "Хоббита" и "Властелина колец" избежали суда за использование образов Толкина в казино

Киностудия Warner Bros. после пяти лет судебных тяжб заключила, наконец, мировое соглашение с наследниками Джона Р.Р. Толкина и издательством HarperCollins. Причем на условиях, которые не разглашаются, пишет Медіаняня.

Читайте такжеНазваны 10 киностудий мира, наиболее интересных для туристов

Напомню, с 2012 года фонд наследия Толкина обвиняет студию в нарушении авторских прав и условий контракта, контролирующего создание фильмов на основе произведений «Властелин колец» и «Хоббит» - конкретно издательство смущали лицензирование некоторых видов мерчандайзинга и использование образов писателя в онлайн-казино и видеоиграх. В качестве компенсации хотели не что-то там, а целых $80 млн.

Warner Bros., поговаривают, ради подписания мирового договора заплатили немалые отступные, но их сумма не разглашается.