Найдены два неизвестных произведения Толкина

В школьном ежегодном журнале 1936 года были опубликованы стихотворения Shadow Man (Человек-тень) и Noel (Рождество), они подписаны именем автора "Хоббита" и "Властелина колец", передает Би-би-си. Предполагается, что стихотворения были опубликованы в то время, когда Толкин был профессором англосаксонского языка и литературы в Оксфордском университете, и всего за год до публикации "Хоббита".

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Shadow Man является ранней версией поэтического произведения, в 1962 году вошедшего в сборник "Приключения Тома Бомбадила".

Стихотворения были найдены благодаря ученому Уэйну Хаммонду, изучающему творчество Толкина. Из записок писателя ученый узнал, что два стихотворения Толкина были опубликованы в школьном журнале. Он вышел на связь со школой в Абингдоне и сообщил об этом.

В учебном заведении нужное издание нашли не сразу. Журнал 1936 года сотрудники школы обнаружили в ходе подготовки встречи выпускников.