Меркель раскритиковала взгляды администрации Трампа о "победителях и побежденных" на мировой арене - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала внешнеполитические взгляды администрации президента США Дональда Трампа, которая больше склоняется к подходу "победителей и побежденных" на мировой арене, чем к развитию глобального взаимодействия.

Читайте такжеЕС не достиг никакого прогресса в распределении беженцев - МеркельКак сообщает Reuters, эти слова главы немецкого правительства прозвучали за два дня до начала саммита "Большой двадцатки", который 7-8 июля пройдет в Гамбурге.

Саммит G20 должны посетить лидеры США, России, Турции и других стран. Ожидается, что переговоры будут довольно сложными, потому что повестка дня содержит вопросы, которые вызывают разногласия, в частности, о свободной торговле и климатических изменениях.

"Как (председательствующий) президент G20, моя работа заключается в том, чтобы работать над возможностями достижения соглашения и не потакать ситуации, при которой недостаток коммуникации преобладает", - заявила Меркель изданию Die Zeit.

При этом, она сказала, что разногласия не должны быть отодвинуты в сторону.

"В то время, когда мы рассматриваем взаимодействие, чтобы обеспечить пользу каждому, глобализация воспринимается американской администрацией в основном как процесс, не имеющий беспроигрышной ситуации для каждого, но имеет отношение к победителям и побежденным", - подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии сказала, что слова советника Трампа по вопросам безопасности о том, что мир является ареной, а не глобальным сообществом, противоречат ее взглядам.

По мнению Меркель, Германия хочет, чтобы все страны имели пользу от экономического прогресса, а не только несколько стран.