На саммите G20 Германия, Франция и Россия обсудят ситуацию в Украине

16:14, 05 июля 2017
Политика
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Не уточняется, какие именно аспекты планируют обсудить лидеры.

Иллюстрация / REUTERS

Лидеры Германии, Франции и России обсудят вопрос Украины на полях саммита "Большой двадцатки" (G20), который стартует в Гамбурге завтра, 6 июня. Об этом заявили в немецком правительстве, передает Associated Press.

Представитель канцлера ФРГ заявил, что сейчас еще неизвестно, когда именно состоится встреча Ангелы Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным. Также не уточняется, какие именно аспекты планируют обсудить европейские лидеры.

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Как сообщал УНИАН, в Гамбурге в рамках саммита «Большой двадцатки», состоится встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. CNN ранее писал, что главной темой переговоров будет поддержка Россией Башара Асада и вопрос оккупированных территорий Украины, включая Крым.

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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
Теги: #ситуация в Украине#переговоры по Украине#саммит Большой двадцатки в Гамбурге