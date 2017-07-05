Скончался барабанщик Принса

Скончался американский музыкант Джон Блэкуэлл-младший, который был барабанщиком у певцов Принса и Ди Энджело.

Об этом в Instagram артиста сообщила его вдова Ярица.

«Мой муж, невероятный барабанщик Джон Блэкуэлл-младший, мирно умер сегодня со мной рядом», - написала она.

«Спасибо Господу за его жизнь и спасибо всем за поддержку», - добавила Ярица.

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Музыканту было 43 года. В 2016 году у него диагностировали опухоль головного мозга.

Блэкуэлл играл в группе соул-певицы Патти Лабелль, прежде чем присоединиться к коллективу Принса, The New Power Generation. Барабанщик также сопровождал американского исполнителя Джастина Тимберлейка в туре FutureSex/LoveSounds в 2006 году.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в апреле прошлого года не стало легендарного Принса.