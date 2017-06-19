"Пятая точка Евровидения": скандальный пранкер Седюк заявил в полицию на Киву из-за угроз

Пранкер обратился в Шевченковское управление полиции и написал заявление на советника министра МВД Илью Киву, который в одном из интервью пригрозил Седюку физической расправой и самосудом.

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Пранкерт предоставил ТСН фото своего заявления и прокомментировал свое решение:

"Считаю заявления советника министра МВД Ильи Кивы и самого министра Арсена Авакова: "Показывать голый зад обитателям изолятора я бы ему не советовал", – абсолютно недопустимыми. В европейской стране их, как минимум, уволили бы с должностей и назначили расследование", - сказал Седюк.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 15 мая Днепровский райсуд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, который будет действовать до 12 июля. Суд обязал Седюка не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, которые позволяют выезд за пределы Украины. Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей мера пресечения ему может быть изменена на более жесткую.