Без России: трибунал по сбитому MH17 могут собрать в Нидерландах

В Нидерландах в ближайшее время будет принято решение о создании международного трибунала по делу авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777. Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на нидерландское издание Rtlnieuws.nl.

Согласно сообщению, из-за блокирования Россией в ООН предложения по созданию международного трибунала по сбитому пассажирскому самолету, нидерландское правительство в ближайшее время проведет заседание, на котором примет решение о проведении такого суда на территории Нидерландов.

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Как сообщает издание, к участию в трибунале будут привлечены Украина, Малайзия, Бельгия и Австралия.

Отказ России от участия в трибунале не повлияет на процесс, в таком случае будет принято решение о заочном осуждении всех виновников трагедии.

Как сообщал УНИАН, самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные результаты расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которого сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайский, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.