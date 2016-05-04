Bellingcat установила номер "Бука", сбившего самолет MH17

В докладе утверждается, что огневая установка 332 приписана к 53 зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Отмечается, что в ходе подготовки данного расследования члены команды Bellingcat обнаружили и проанализировали десятки фотографий различных СОУ «Бук», опубликованных военнослужащими 53-й зенитно-ракетной бригады с 2010 года.

Bellingcat пишет, что им удалось однозначно установить вторую цифру номера «Бука 3х2» путем анализа семи его отличительных особенностей, в том числе характерной вмятины на пластине в передней части левого борта, белых отметок на шасси и комбинации подключения кабелей к лафету пускового устройства.

"Мы изучили следующие семь особенностей: форму повреждений боковых щитков гусениц, комбинации различных типов катков (полых и со спицами), вмятину в левой боковой панели, подключение кабельных соединений к лафету пускового устройства, белые отметки на боковых щитках гусениц, шрифт и пробелы между цифрами, а также форму и размер пятен масла/копоти у выхлопного отверстия", - отметили в Bellingcat.

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Так, эксперты Bellingcat в результате сравнения семи уникальных особенностей установили, что «Бук 332» — единственная СОУ, которая имеет общие черты с «Буком 3х2», попавшим на видео и фото в России в июне 2014 года и на востоке Украины 17 и 18 июля 2014 года.

При этом эксперты отмечают, что по отдельности ни одна из семи отличительных особенностей не позволяет однозначно установить «личность» СОУ. "Однако при рассмотрении всей совокупности особенностей очевидно, что «Бук 332» — это «Бук 3х2»", - сказано в сообщении.

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"Кроме того, при сравнении особенностей «Бука 3х2» и «Бука 332» на фото и видео из России с имеющимися видео и фотографиями «Бука» на востоке Украины (ниже называемого «Бук сепаратистов») видно, что эти три «Бука» — на самом деле одна и та же машина", - указывают в Bellingcat.

Вместе с тем в Bellingcat отмечают, что многие из указанных выше особенностей, например, катки со спицами, отметка «Н-2200» и другие либо отсутствуют у украинских «Буков», либо имеются у них очень редко. В частности, СОУ «Бук» украинского 156-го зенитно-ракетного полка, базировавшегося в 2014 году в районе Луганска, Донецка и Мариуполя, не имеют никакого сходства с фото и видео «Бука 3х2» ни в России, ни в Украине.

"Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 17 и 18 июля 2014 года на востоке Украины была снята на фото и видео самоходная огневая установка «Бук» под номером 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе города Курск. На одном из видео этот «Бук», который мы ранее обозначали как «Бук 3х2», движется в направлении центра района, откуда, по оценке Совета по безопасности Нидерландов, была запущена ракета, сбившая MH17", - подытожили в Bellingcat.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую "выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины".

Глава Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.