НАТО даст сомалийским пиратам нападать на корабли до конца марта
Потом начнут повышать безопасность...
Совместная антипиратская операция стран НАТО у побережья Сомали начнется в конце марта.
Об этом говорится в сообщении Альянса, передает «Рейтер».
В ходе операции "Союзный защитник" в этот регион направят боевые корабли пять стран НАТО: Португалия, Канада, Нидерланды, Испания и США. Командовать ими будет контр-адмирал португальских военно-морских сил Жозе ПЕРЕЙРА Да КУНЬЯ.
"В сотрудничестве с другими государствами и международными организациями мы намерены повысить безопасность коммерческих морских маршрутов, жизненно важных для мировой экономики", - говорится в сообщении НАТО.
Евросоюз начал собственную антипиратскую миссию в декабре. В ближайшее время в Аденский залив прибудут боевые корабли из Южной Кореи и Японии.