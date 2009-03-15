НАТО даст сомалийским пиратам нападать на корабли до конца марта

08:29, 15 марта 2009
Мир
1368 0

Потом начнут повышать безопасность...

Совместная антипиратская операция стран НАТО у побережья Сомали начнется в конце марта.

Об этом говорится в сообщении Альянса, передает «Рейтер».

В ходе операции "Союзный защитник" в этот регион направят боевые корабли пять стран НАТО: Португалия, Канада, Нидерланды, Испания и США. Командовать ими будет контр-адмирал португальских военно-морских сил Жозе ПЕРЕЙРА Да КУНЬЯ.

"В сотрудничестве с другими государствами и международными организациями мы намерены повысить безопасность коммерческих морских маршрутов, жизненно важных для мировой экономики", - говорится в сообщении НАТО.

Евросоюз начал собственную антипиратскую миссию в декабре. В ближайшее время в Аденский залив прибудут боевые корабли из Южной Кореи и Японии.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter