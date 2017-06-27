Подписи за импичмент Аграмунта будут собираться на заседаниях политических групп в ПАСЕ - Арьев

Подписи за импичмент действующего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта будут собираться на заседаниях политических групп в ПАСЕ.

Об этом из Страсбурга в эфире телеканала «112 Украина» сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Подписи будут собираться на заседаниях политических групп, поскольку все политические группы выразили недоверие Аграмунту... По крайней мере, так вот сейчас мы обсудили и решили, что это будет оптимальный вариант», - сказал Арьев.

По его словам, было сделано много работы для того, чтобы «ассамблея начала очищаться от политической коррупции».

Говоря о местонахождении Аграмунта, председатель украинской делегации в ПАСЕ отметил, что «вчера он был на заседании Бюро и улетел. Как он сказал, у него есть дела в Испании».

«Но, насколько я знаю, мы будем иметь возможность увидеть его в четверг, если он, конечно, не изменит свое мнение. Я бы на его месте, после того, что было принято, все же добровольно ушел в отставку, но он сказал, что добровольно в отставку не уйдет. И очевидно, завтра еще на (встрече) группы Европейской народной партии будет рассматриваться вопрос об исключении его вообще из группы Европейской народной партии, поскольку он проигнорировал призыв группы ЕНП сложить полномочия добровольно, поэтому он фактически позорит группу ЕНП, которая выдвинула и его на пост президента ассамблеи», - подчеркнул Арьев.

Читайте такжеАграмунта полностью лишили полномочий, голосование за отставку ожидается в октябре - Арьев

Как известно, в ПАСЕ входят пять политических групп: группа Европейской народной партии, группа социалистов, Альянс либералов и демократов, группа европейских демократов и Объединенные европейские левые.

Как сообщал УНИАН, ранее Арьев заявил, что Аграмунт фактически полностью лишен своих полномочий, голосование за его отставку ожидается в октябре на осенней сессии ПАСЕ.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.