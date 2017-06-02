Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента ассамблеи – Арьев

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента ПАСЕ.

Об этом в Facebook написал народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Регламентный комитет ПАСЕ только что принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента, вице-президента ПАСЕ, а также председателей комитетов и заместителей. Голосование в ассамблее будет 27 июня. Очень важный шаг для выхода из кризиса, в который ПАСЕ завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением», - отметил Арьев.

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Как сообщал УНИАН, в марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.