Израильские военные обстреляли позиции сирийской армии

Израильские военные обстреляли позиции сирийской правительственной армии после того, как несколько снарядов с территории Сирии упали на контролируемые Тель-Авивом Голанские высоты. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Сирийские снаряды попали в открытую территорию на севере Голанских высот, не причинив никому никаких травм. Накануне в провинции Кунейтре в Сирии, прилегающей к высотам, начались интенсивные бои после того, как повстанцы пошли в наступление на позиции армии Башара Асада. Несколько снарядов во время этих боев залетели на Голанские высоты.

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Израильские военные в ответ на это попали в две артиллерийские позиции и боеприпасы, принадлежащих сирийскому режиму. Сирийские военные позже заявили, что Израиль напал на один из их военных постов, "поддержав террористов".

Это был второй день подряд, когда взрывы сирийских боеприпасов на Голанских высотах вызвали огонь в ответ со стороны израильских военных. О жертвах в результате обстрелов ничего не сообщается.