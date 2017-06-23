Голливудская пара Эштон Катчер и Мила Кунис рассказали, почему назвали сына Димитрием

Недавно голливудский актер Эштон Катчер стал гостем программы Райана Сикреста, где ответил на вопросы ведущего.

Актер впервые рассказал, почему они с женой Милой Кунис дали своему сыну необычное для американцев имя Дмитрий: "Мы ехали в машине, когда неожиданно Мила повернулась ко мне и сказала, что не стоит нашего сына называть Уолт, лучше дать ему имя Димитрий. А после она добавила, что уверена в победе Дональда Трампа на президентских выборах. Тогда меня привлекла последняя ее фраза — ведь я не верил в его победу. Но через несколько дней я вспомнил о ее предложении насчет имени нашего сына и согласился".

Необычное решение. Причем тут победа Дональда Трампа и выбор имени для сына, особенно Дмитрий. Напомним, что малыш появился на свет в

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В ходе эфира 39-летний Эштон рассказал об отличиях в воспитании их с Милой Кунис детей — двухлетней дочки Уайетт и полугодовалого сына Димитрия. Пояснять эту разницу между мальчиком и девочкой Эштон начал с лингвистических способностей малышей.

"Странно, но девочки взрослеют раньше мальчиков. Раньше я этого не знал. Моя дочь, которой два с половиной года, знает три языка — русский, испанский и английский. Она все понимает и может говорить", — рассказал супруг Милы Кунис.

А вот с его сыном Димитрием дела обстоят совершенно иначе.

"Мой сын, напротив, очень медленный, но крепкий. Он "воет" как птеродактиль и еще не ходит", — с юмором признался Катчер.

Также Эштон сообщил о языковых способностях сына. Оказывается, что малыш говорит слово "мама", а вот до "папы" дело еще не дошло.

Уайетт сказала "папа" уже в четыре месяца, а мой сын только издает странные звуки.

Не удивительно, что первое слово у детей звездной пары — это "мама". Ведь Мила Кунис отказалась от многих проектов и посвящает всю себя малышам. Папарацци то и дело запечатлеют знаменитость с Уайетт и Димитрием.