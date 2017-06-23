"Отказала двум президентам": экс-супруга Трампа, пожелавшая стать послом в Чехии, неожиданно передумала

Чешский президент Милош Земан "возмутился" тем, что бывшая жена президента США Дональда Трампа, чешка по происхождению, Ивана Трамп отказалась от должности посла США в Праге, которую ей предложил бывший муж Дональд.

Об этом Земан заявил во время интервью на TV Barrandov, сообщает чешское издание Lidovky.cz.

Встреча Земана и Иваны Трамп по этому вопросу состоялась в Праге в среду, 21 июня

По словам Земана, Дональд Трамп предложил Иване должность, после того, как она публично заявила, что заинтересована в ней. Однако на встрече с Земаном она сообщила, что эта должность будет для нее слишком обременительной.

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По его словам, Ивана Трамп просто решила уйти от ответственности.

Он также сказал, что не уверен, сможет заставить Ивану Трамп передумать.

Сообщается, что после того, как бывший муж Иваны был избран президентом США, она проявила интерес к должности посла США в Праге.

Поддерживая эту идею, Земан говорил, что не может представить лучшего кандидата на этот пост.

Сообщается, что чешские средства массовой информации недавно сообщали, что этот пост может перейти к бизнесмену Стиву Кингу из Республиканской партии.

Отметим, что Дональд Трамп был вторым мужем Иваны Трамп. Они состояли в браке с 1977 по 1992 год. В этом браке у них родилось трое детей: Дональд Джон Трамп-младший, Иванка Мари Трамп и Эрик Фредерик Трамп.