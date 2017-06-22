На Красной площади запрещено находиться в виртуальной реальности: московская полиция задержала акционистку

Художницу Катрин Ненашеву, задержанную в центре Москвы за прогулку в очках виртуальной реальности, отвезли в полицейский участок, а затем на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила фотограф Наталья Буданцева, сопровождавшая Ненашеву во время акции, передает Русская служба Би-би-си.

Ненашеву задержали днем 22 июня на Красной площади, где она прогуливалась в очках виртуальной реальности. Как рассказал "Медузе" журналист Михаил Левин, полицейские требовали от нее снять очки, но она отказалась, после чего ее увезли в ОВД "Китай-город".

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Причину задержания ей не назвали. По словам самой Ненашевой, при задержании ей сказали: "В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находиться в общественном месте. Здесь мир реальный".

Затем ее увезли на экспертизу в психиатрическую клиническую больницу № 3 имени Гиляровского. Оттуда ее вскоре выпустили.

В рамках своей акции Катрин Ненашева ходила в очках виртуальной реальности возле стен Кремля. Ее передвижениями руководили пациенты психоневрологических диспансеров, которые не имеют возможности покидать стены учреждения.

Ранее Ненашева рассказала Би-би-си о своем новом проекте под названием "Между здесь и там": он посвящен людям, живущим в психоневрологических интернатах. Цель проекта - рассказать обитателям интернатов о тех, кто живет в открытом мире, не за "бетонными стенами", и наоборот.

Эту акцию художница начала 12 июня с прогулки по фестивалю исторической реконструкции.

Полиция уже не первый раз задерживает Ненашеву. В марте 2017 года это тоже случилось в центре Москвы, когда она вместе с группой феминисток проводила акцию "Захватившие Кремль". А год назад она попала под арест, побрившись наголо на Красной площади.