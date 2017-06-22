Во Франции сформировали новое правительство

Во Франции объявили новый состав правительства во главе с премьером Эдуаром Филиппом, сформированный по итогам проведения парламентских выборов. Имена министров назвал в среду генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Ожидалось, что состав нового кабинета почти не будет отличаться от сформированного в мае после выборов президента. Однако из-за расследования против союзной партии Макрона MoDem и одного из ближайших соратников президента Ришара Феррана сразу четверо министров добровольно отказались от портфелей.

Министром обороны Франции назначен Флоранс Парли, раньше она отвечала за бюджетные вопросы в министерстве экономики. В последние годы работала топ-менеджером в французской национальной железнодорожной компании SNCF.

Читайте такжеГлава МИД Франции увязал отношения России и ЕС с решением конфликта на Донбассе

Министром юстиции стал судья конституционного суда Франции Николь Белюбе. На пост министра по европейским делам назначен Натали Луазо – бывшего директора престижной Национальной школы администрации, в которой учились представители политической элиты Франции.

Министром территориальной сплоченности будет бывший министр сельского хозяйства Жак Мезар. Его должность займет один из соратников Макрона Стефан Травер.

В новом правительстве Франции – 30 чиновников. Как и в предыдущем составе, сохраняется гендерное равенство: 15 из них – мужчины, 15 – женщины.