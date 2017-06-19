Партия Макрона одержала победу на выборах во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» одержала победу на выборах депутатов Национального собрания.

Об этом свидетельствуют данные голосования, размещенные на сайте МВД страны.

Представители партии получили 308 из 577 мест в нижней палате французского парламента, а еще 42 мандата достанется их союзникам из партии MoDem («Демократическое движение»).

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Таким образом, «Вперед, республика!» будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

Партия «Республиканцы» получила 113 депутатских мандатов, а «Союз демократов и независимых» - 18. Эти две партии станут главной оппозиционной силой в парламенте.

Также в парламент прошли Социалистическая партия, она получила 29 мест, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 17, Коммунистическая партия Франции - 10, ультраправый «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил 8 мандатов.

Явка составила 42,6%, что стало рекордно низким показателем для Франции.