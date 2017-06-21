Человек Владимира Путина на Балканах - Politico

Привлечение Николая Патрушева, бывшего шпиона и доверенного лица Путина, указывает на более жесткий подход России к региону.

Об этом пишет Говард Амос в статье "Человек Владимира Путина на Балканах", опубликованной на сайте газеты Politico.

Если верить увиденному, у Владимира Путина появился новый человек на Балканах.

Николай Патрушев, кремлевский ястреб, офицер разведки и близкий друг российского президента, является главой Совета безопасности России, известным своим пламенным национализмом, конспирологическим мировоззрением и большим шпионским опытом.

Неофициальная задача Патрушева на Балканах соответствовала бы новой тенденции. В то время как российская внешняя политика официально относится к министру иностранных дел Сергею Лаврову, фактическое принятие решений все больше зависит от небольшой группы офицеров разведки и чиновников обороны, имеющих близкий доступ к Путину.

"Россия все больше становится "адхократией", где люди получают задание и обязанности, которые могут и не соответствовать их формальной компетенции", - сказал Марк Галеотти, эксперт по российским службам безопасности, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге.

Привлечение бывшего шпиона свидетельствует о более жестком подходе России к региону.

"Патрушев, безусловно, один из тех людей, которые считают, что Россия находится в процессе экзистенциальной борьбы за свое выживание", - добавил Галеотти. "Это холодная война, манихейское видение мира. То, в котором любые перемены на Западе на руку России".

Патрушев присоединился к КГБ Советского Союза в 1974 году и, как полагают, впервые встретился с Путиным – также бывшим офицером разведки – в начале 1990-х годов. Спустя 10 лет на посту главы ФСБ, национального агентства-преемника КГБ, в 2008 году он перешел в Совет Безопасности, влиятельный орган старших должностных лиц, созданный Путиным.

Большую часть своей карьеры Патрушев провел в тени, поэтому информации о его причастности к внешней политике почти нет. Но он, как известно, входил в небольшую группу советников, приближенных к Путину, которые были тесно связаны с планированием аннексии украинского региона Крым в 2014 году.

По словам Андрея Кортунова, директора Российского совета по международным делам, аналитического центра, консультирующего Кремль, службы безопасности России оказывают все большее влияние на внешнюю политику.

В публичных заявлениях Патрушев утверждал, что Соединенные Штаты стремятся расколоть российское государство, чтобы "открыть доступ к богатым ресурсам, которые, по их мнению, Россия несправедливо контролирует". Он также критиковал то, что назвал все более агрессивным поведением со стороны НАТО, заявил, что внешняя политика ЕС диктуется из Вашингтона и предупреждал о подъеме нацизма в Восточной Европе.

Назначение Патрушева на неофициальный новый пост, на котором он будет отвечать за российскую стратегию на Балканах, произошло в условиях ухудшения отношений между Россией и Западом.

Россия особенно разозлилась из-за вступления Черногории в НАТО в начале этого месяца. Эта маленькая страна на Адриатическом море обвинила российских разведчиков в том, что они пытались совершить попытку государственного переворота в стране в прошлом году, по-видимому, чтобы сорвать их заявку на вступление в альянс.

После заявлений о причастности России к неясному перевороту, Патрушев поспешил в Сербию, чтобы встретиться с высшими должностными лицами правительства и безопасности. Вероятно, миссия состояла в том, чтобы уладить ситуацию. По сообщениям СМИ, Белград выдал нескольких российских граждан, обвиняемых в организации этого заговора.

Чиновники в Москве настаивали, что в поездке не было ничего необычного, но роль Патрушева с тех пор значительно возросла.

Читайте такжеПопытка переворота в Черногории: в РФ заявили, что секретарь Совбеза "ни перед кем не извинялся, так как не за что"

В прошлом месяце Патрушев встретился с министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем во время его визита в Москву, они обсуждали разные вопросы – от организованной преступности до Интернета.

"За последний год стало ясно, что Патрушеву дали Балканы", - сказал Галеотти. "Признак того, насколько важны Балканы или насколько важными они будут".

Патрушев не имеет никаких профессиональных связей с Балканами, но назначил в Совет Безопасности Леонида Решетникова, спорного эксперта по Балканам и крайне жесткого бывшего разведчика. В октябре прошлого года, накануне попытки государственного переворота в Черногории, Решетников сказал, что "пора [России] вернуться на Балканы".

Появление Патрушева на Балканах совпало со всплеском активности России в регионе.

Два гражданина России Эдуард Сисмаков и Владимир Попов были заочно осуждены в этом месяце черногорским судом за попытку подорвать конституцию страны во время предполагаемой попытки государственного переворота в прошлом году. Черногорские прокуроры считают, что двое мужчин – офицеры российской разведки. По сообщениям российских СМИ, Сисмаков работал военным атташе в посольстве России в Польше, прежде чем был выслан из страны в 2014 году по обвинению в шпионаже.

Документы, опубликованные после утечки в этом году, также позволяют предположить, что российские шпионы и дипломаты в Македонии объединили усилия, чтобы усилить поддержку пророссийских групп.

Россия может принять "очень серьезные" меры в ответ на любую дальнейшую экспансию НАТО на Балканском полуострове, - сказала Елена Гуськова, профессор Института славистики в Москве.

"Судя по Черногории, она может предпринять множество различных мер", - сказала она, подразумевая решение Кремля об ограничении экономических отношений и призыве российским отдыхающим не посещать страну, которая зависит от доходов от туризма.

В этом году Патрушев предупредил, что НАТО хочет убедить Боснию и Герцеговину, а также Македонию присоединиться к альянсу.

По мнению экспертов, Россия, вероятно, сконцентрирует свои усилия на укреплении существующих альянсов на Балканах. Прежде всего, в Сербии, с которой у России исторически крепкие связи. Обе страны имеют общее славянское происхождение, и население, большей частью, является православными христианами.

"Россия будет наседать на страны Балканского полуострова, которые подтверждают свою приверженность не вступать в НАТО", - сказал Кортунов.