Парламент Румынии выставил вотум недоверия правительству
Инициатива депутатов правящей коалиции с Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов под названием "Румыния не может быть конфискована. Защитим демократию и выбор румын" получила поддержку 241 депутата при потребности в 233 голоса.
Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну.
Об этом сообщает Romania TV.
Инициатива депутатов правящей коалиции с Социал-демократической партиюи и Альянса либералов и демократов под названием "Румыния не может быть конфискована. Защитим демократию и выбор румын" получила поддержку 241 депутата при потребности в 233 голоса.
Против проголосовали 10 депутатов.
Согласно конституции Румынии, это означает отставку правительства, о чем будет сообщено президенту Клаусу Йоханниса.
Правительство Сорина Гриндяну находилось у власти всего полгода.
Как сообщалось, правительственный кризис в Румынии начался с того, что коалиционные партии отозвали свою поддержку правительству, предоставленную ему в конце прошлого года, и обвинили в срыве сроков выполнения программы его деятельности.
Все министры Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов заявили о своей отставке и потребовали отставки премьера Гриндяну. Однако премьер заявил, что в отставку не уйдет, в свою очередь призвав политические партии продемонстрировать политическую ответственность.