США не исключают переговоров с умеренными талибами

Президент США Барак ОБАМА не исключает возможности проведения переговоров между представителями Международных сил по содействию безопасности в Афганистане и умеренными членами движения "Талибан".

Как сообщает NEWSru, об этом президент США заявил в интервью газете New York Times.

В своем интервью Б.ОБАМА констатировал, что американские войска пока не могут добиться победы в борьбе с остатками движения "Талибан" и террористами в Афганистане.

Как напоминает издание, в ходе предвыборной кампании Б.ОБАМА высказывался в пользу изучения возможности ведения переговоров с некоторыми полевыми командирами незаконных вооруженных формирований Афганистана с целью убедить их отойти от наиболее радикальных элементов сопротивления.

В интервью президент предположил, что подобная форма примирения, которая принесла пользу в Ираке, в принципе может стать "важной инициативой" и в Афганистане. "Если говорить с генералом ПЕТРЭУСОМ (глава Центрального командования вооруженных сил США), то, по его словам, успех в Ираке во многом зависел от поддержания контактов с лицами, которых мы (в принципе) приравнивали бы к исламским фундаменталистам. Но они были готовы сотрудничать с нами, потому что совершенно отвернулись от "Аль-Каиды" из-за ее тактики в Ираке", - цитирует газета слова президента.

Вместе с тем, Б.ОБАМА отметил, что в Афганистане контакты с умеренным крылом сопротивления могут оказаться гораздо менее успешными, чем в Ираке. "Ситуация в Афганистане более сложная. Этот регион менее управляем, племена там многочисленны и подчас действуют из противоположных побуждений", - пояснил президент.

*** В состав Международных сил по содействию безопасности в Афганистане входят 56,4 тыс. человек из 26 стран НАТО и 15 государств-партнеров, в том числе 24,9 тыс. американцев. Еще около 13 тыс. американских военных действуют самостоятельно. 17 февраля президент ОБАМА распорядился до лета направить туда дополнительно 17 тыс. солдат и офицеров.

С октября 2001 года США потеряли в Афганистане 588 человек убитыми, еще 2,7 тысяч получили ранения.