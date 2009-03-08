Войска Северной Кореи приведены в полную боевую готовность

Власти Северной Кореи в воскресенье приказали привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность, передает Agence France-Presse со ссылкой на официальное сообщение государственного информагентства КНДР KCNA.

Согласно распространенному KCNA сообщению, этот шаг связан с начинающимися 9 марта совместными военными учениями США и Южной Кореи под названием "Key Resolve/Foal Eagle". Власти КНДР неоднократно осуждали эти учения и называют их "беспрецедентными по количеству войск агрессора и длительности".

Приведение сил Корейской народной армии в полную боеготовность власти КНДР назвали "мерой самообороны, направленной на защиту независимости и достоинства нации".

Северная Корея в воскресенье также предупредила, что любая попытка помешать запуску телекоммуникационного спутника "Кванменсон-2", о готовящемся старте которого было объявлено 24 февраля, неизбежно приведет к войне. По словам представителя генштаба Корейской народной армии, "ответный удар будет направлен не только против средств перехвата спутника, но и против самих агрессоров в лице США и Японии и их марионетки Южной Кореи, вынашивающих планы по перехвату спутника".

Западные эксперты полагают, что КНДР под прикрытием запуска спутника намерена испытать новую ракету, напоминает Лента.ру.