Он один - Der Spiegel

Царь хороший, бояре плохие, гласит русская поговорка. Следуя этому девизу, Путин использовал ежегодную "Прямую линию", что дать понять: только он один может помочь, если что-то идет не так. Но на этот раз все было по-другому. Об этом пишет Кристина Хебель в статье "Он один", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Раз в году, Владимир Путин дает аудиенцию на телевидении, и граждане могут задать свои вопросы президенту: большое шоу на государственном телевидении называется "Прямая линия".

В четверг Путин, в темно-синем костюме, с фиолетовым галстуком, в 15-й раз сидел в студии государственного телевидения, чтобы в течение четырех часов в прямом эфире демонстрировать своему народу, кто всем управляет: он, Владимир Владимирович, один. Он тот, кто устраняет недостатки в своей стране, помогает людям в беде, а не некомпетентным политикам или чиновникам.

Царь хороший, бояре плохие, гласит русская поговорка. Регулярно рейтинги Путина гораздо выше, чем у правительства и парламента – россияне не доверяют судебной системе и полиции. Кремль активно работает над тем, чтобы власть была настолько сосредоточена на Путине. "Прямая линия" является частью постановки. Государственный канал гордо сообщил, что было получено 1,5 миллиона звонков, 550 000 смс и MMS, 27 000 видео-сообщений и 200 000 писем, все с вопросами к президенту.

За девять месяцев до президентских выборов эта инсценировка еще более важна, потому что спустя 17 лет правления Путина в обществе назревают волнения. Водители грузовиков бастуют, владельцы квартир в Москве вышли на улицы в знак протеста против сноса их домов, молодежь выходит на демонстрации против путинской системы.

Перенесли из-за протестов

Обычно "Прямая линия" проходила в начале апреля, но в этом году ее перенесли из-за протестов. Путину пришлось столкнуться с тем, что оппозиционный политик Алексей Навальный, который хочет бросить ему вызов на президентских выборах в следующем году, 26 марта смог мобилизовать десятки тысяч людей, прежде всего, студентов, которые вышли на демонстрацию против коррупции. В понедельник Навальному удалось это повторить, более 1700 людей были арестованы, десятки граждан были приговорены к денежным штрафам или заключению под стражу – в том числе и Навальный. Сейчас он отбывает 30-дневное заключение.

Но понадобилось три часа и 20 минут, прежде чем в шоу Путина речь зашла об этой теме.

В преддверии президентских выборов цель заключалась в распространении хорошего настроения. Путин объявил об окончании экономического кризиса, пообещал более высокую заработную плату молодой учительнице в Иркутске, поддержку проживающим вблизи мусорной свалки недалеко от Москвы, новую больницу онкологическим больным в Мурманской области, быструю финансовую помощь матери, пострадавшей от наводнения в Ставропольском крае (по ее словам, помощь пришла на ее счет сразу после программы), поздравил отца с новорожденным сыном, пообещал построить в Калининграде новый стадион к чемпионату мира. Он также продемонстрировал близость [к народу], хотя о личной жизни главы государства мало что известно.

В недавней серии интервью с американским режиссером Оливером Стоуном, Путин говорил о своих внуках. Без детальных расспросов, Стоун позволил ему говорить часами. Это улучшило имидж Путина – материал постоянно цитировали в российских СМИ. Хотя официально Путин еще на начал предвыборную борьбу: но фактически она уже давно идет.

Теперь президент наверстывает упущенное. Недавно родился его второй внук, другой уже собирается в детский сад, рассказывал он. Однако, он ничего не сказал о новой женщине рядом с ним, хотя ему задавали такой вопрос.

Аресты? Какие аресты?

Наконец, ведущая спросила, будет ли он говорить с оппозицией после протестов. Взгляд Путина стал напряженным, лоб наморщен. Он готов говорить со всеми, кто стремится активно содействовать решению проблем. И опять же, он не готов говорить с теми, кто злоупотребляет сложной ситуацией и использует протесты "в качестве средства провокации и эскалации, а также саморекламы". Имя Навального Путин, как обычно, не называл. Также он ничего не сказал об арестах.

Одному школьнику позволили спросить Путина в студии, почему коррумпированные чиновники и министры, которые берут взятки, отделались лишь домашним арестом. Путин ответил встречным вопросом: "Вы сами это придумали, или вам кто-то посоветовал задать этот вопрос?" "Жизнь привела меня к этому", - бойко ответил молодой человек. Путин заверил, что коррумпированные государственные служащие не были частью его команды. Кроме того, наказание – это решение судов, сказал президент, так, словно они работают независимо.

"Какой цирк"

В этом хорошо организованном шоу Кремль допустил даже вкрапления критики в адрес Путина, - но только, когда в студии на экране были ведущие и журналисты. "Когда вы уйдете в отставку?" – спросил кто-то в смс. Кто-то другой в смс даже подшутил над Путиным, сравнив его с пожилым долгосрочным советским лидером Леонидом Брежневым, который был объектом насмешек для многих россиян. Третий спросил: "Путин, неужели ты думаешь, что народ проглотит этот цирк с постановочными вопросами?"

Путин ответил кратко. "Какие постановочные вопросы?" - спросил он. Тем не менее, на заданные вопросы он не ответил.

В конце, президент прочел на мониторе "Все будет хорошо". "Да, на самом деле, все будет хорошо", - сказал президент. И ушел.