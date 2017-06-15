"Снял исподтишка": Галкин на отдыхе показал в Instagram 68-летнюю Пугачеву в купальнике (фото)

Российский артист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе.

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Супруги отдыхают в Юрмале. Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал фото Галкин.

Подписчики артиста тут же принялись хвалить Пугачеву и восхищаться ее формами. "Не узнала Аллу Борисовну. Потрясающе выглядит", - пишет пользовательница shorena3033. "Шикарная!" - отмечают другие.