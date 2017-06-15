"Снял исподтишка": Галкин на отдыхе показал в Instagram 68-летнюю Пугачеву в купальнике (фото)

20:09, 15 июня 2017
Мир
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На фото народная артистка СССР Алла Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. В апреле этого года популярной певице исполнилось 68 лет.

vokrug.tv

Российский артист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе.

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Супруги отдыхают в Юрмале. Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа.  "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал фото Галкин. 

Подписчики артиста тут же принялись хвалить Пугачеву и восхищаться ее формами. "Не узнала Аллу Борисовну. Потрясающе выглядит", - пишет пользовательница shorena3033.  "Шикарная!" - отмечают другие. 

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Теги: #Пугачева#Галкин