"Снял исподтишка": Галкин на отдыхе показал в Instagram 68-летнюю Пугачеву в купальнике (фото)
20:09, 15 июня 2017Мир
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На фото народная артистка СССР Алла Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. В апреле этого года популярной певице исполнилось 68 лет.
Супруги отдыхают в Юрмале/ фотоиллюстрация / vokrug.tv
Российский артист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе.
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Супруги отдыхают в Юрмале. Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал фото Галкин.
Подписчики артиста тут же принялись хвалить Пугачеву и восхищаться ее формами. "Не узнала Аллу Борисовну. Потрясающе выглядит", - пишет пользовательница shorena3033. "Шикарная!" - отмечают другие.
Фото: Инстаграм
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