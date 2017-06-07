У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ

В конце мая российская певица Алла Пугачева обратилась к врачам НИИ Вишневского, чтобы проверить сосуды и сердце, ей была сделана коронарография - диагностика ишемической болезни. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Между тем, появилась информация о том, что Алле Пугачевой сделали стентирование. По словам близких, такие мысли действительно были.

"У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что Алекян Баграт Гегамович поставит маме ещё один стент в НИИ имени Вишневского. Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)", - рассказала дочь Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте.

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В то же время, по словам директора НИИ имени Вишневского, профессора и члена-корреспондента РАМН Ревишвили Амирана, оперативного вмешательства удалось избежать.

"Алле Борисовне мы сделали только диагностику. Все обошлось. Алла Борисовна уже уехала в отпуск с семьей. Пугачева была у нас в институте всего несколько часов. Стентирование Алле Борисовне мы не делали. У нее там все в порядке. Скорее всего, какой-то спазм был", - заявил он.

Как сообщалось, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце.