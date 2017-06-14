"Ругал Трампа в соцсетях": полиция идентифицировала человека, стрелявшего в конгрессменов в США (фото)

Американская полиция идентифицировала человека, который открыл огонь по конгрессменам-республиканцам на бейсбольном поле в Александрии под Вашингтоном. Стрелком оказался 66-летний бизнесмен Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса, который скончался от полученных при задержании ран. Об этом пишет The Hill.

Читайте такжеПреднамеренная атака: подробности стрельбы по конгрессменам США (видео)Сообщается, что Ходжкинсон во время избирательной кампании агитировал за демократа Берни Сандерса.

"Я только что узнал, что стрелок принимал участие в моей избирательной кампании. Мне отвратителен этот презренный поступок", - прокомментировал произошедшее экс-кандидат в президенты.

В 2006 году Ходжкинсон обвинялся в нанесении побоев и повреждении автомобиля, но позже обвинения были сняты.

Как пишет Deadline, в соцсетях стрелка обнаружили множество гневных постов в адрес Дональда Трампа.

Ранее УНИАН сообщал, в американском штате Вирджиния полиция задержала стрелка, который открыл огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скалайз.