"Ругал Трампа в соцсетях": полиция идентифицировала человека, стрелявшего в конгрессменов в США (фото)

19:59, 14 июня 2017
Мир
1503 0

Нападавший скончался от полученных при задержании ран.

Мужчина, который открыл огонь по конгрессменам / фото Facebook

Американская полиция идентифицировала человека, который открыл огонь по конгрессменам-республиканцам на бейсбольном поле в Александрии под Вашингтоном. Стрелком оказался 66-летний бизнесмен Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса, который скончался от полученных при задержании ран. Об этом пишет The Hill.

Читайте такжеПреднамеренная атака: подробности стрельбы по конгрессменам США (видео)Сообщается, что Ходжкинсон во время избирательной кампании агитировал за демократа Берни Сандерса.

"Я только что узнал, что стрелок принимал участие в моей избирательной кампании. Мне отвратителен этот презренный поступок", - прокомментировал произошедшее экс-кандидат в президенты.

В 2006 году Ходжкинсон обвинялся в нанесении побоев и повреждении автомобиля, но позже обвинения были сняты.

Как пишет Deadline, в соцсетях стрелка обнаружили множество гневных постов в адрес Дональда Трампа.

Ранее УНИАН сообщал, в американском штате Вирджиния полиция задержала стрелка, который открыл огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скалайз.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба по конгрессменам США