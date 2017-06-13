В Корее на границе с КНДР нашли дрона-шпиона за американской системой ПРО – Reuters

Предположительно северокорейский беспилотное устройство получило фотографии американской антиракетной батареи в Южной Корее, прежде чем разбился на своем пути домой.

Об этом заявили во вторник южнокорейские военные, передает Reuters.

Дрон со встроенной камерой был найден на прошлой неделе в лесу недалеко от границы с Северной Кореей. Он был похож по размеру и форме на северокорейский беспилотник, найденный в 2014 году на острове недалеко от границы.

Как сообщил по телефону представитель министерства обороны Южной Кореи, «мы подтвердили, что он (дрон – ред.) получил около 10 фотографий» антиракетной системы, известной как терминал высотной зональной обороны THAAD – противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности).

Беспилотник был предположительно из Северной Кореи, отметил чиновник.

Читайте такжеРазвертывание американской системы ПРО возобновят в Южной Корее

Южная Корея удерживает систему ПРО в регионе, который находится на расстоянии 250 км от границы с Северной Кореей, для противостояния растущей угрозе ракетного нападения с севера.

Северокорейские дроны, о которых известно, пролетали над Южной Кореей несколько раз, отмечает издание.

Северная Корея имеет около 300 беспилотных летательных аппаратов различных типов, в том числе один предназначен для разведки, а также боевые беспилотные летательные аппараты, сообщала ООН в своем докладе в прошлом году.

Южная Корея и США договорились в прошлом году развернуть систему THAAD в ответ на непрестанные испытания в КНДР баллистических ракет и ядерного оружия, несмотря на санкции ООН.

Южная Корея и США заявляют, что система направлена исключительно на защиту от северокорейских ракет.