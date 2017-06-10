КНДР готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

КНДР может провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшем будущем. Об этом сообщила центральная газета страны Rodong Sinmun, передает ТАСС.

Как отмечается в статье этого издания, "серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР".

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"Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики", - подчеркивает газета.

Газетоа Rodong Sinmun отмечает, что Вашингтон "не осмелится развязать войну со страной, обладающей ядерным оружием и МБР".

Напомним, ранее глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг допустил, что баллистические ракеты КНДР могут достичь территории США.

А министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической».