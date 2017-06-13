Британский сериал "Лютер" вернется на экраны

Телеканал ВВС принял решение запустить в производство пятый сезон сериала "Лютер" с Идрисом Эльбой в главной роли, сообщает ZN.UA со ссылкой на Variety. Как отмечает издание, последний на данный момент сезон сериала был выпущен в 2015 году.

Читайте такжеФинальная серия седьмого сезона "Игры престолов" будет самой длинной в истории проектаСъемки пятого сезона, который будет состоять из четырех эпизодов, начнутся в начале 2018 года. Сериал вернется на экраны, поскольку его создатель Нил Кросс и Эльба пришли к выводу, что у главного героя "осталось много незаконченных дел".

Проект посвящен лондонскому детективу Джону Лютеру. Сериал номинировался на премии "Эмми", а Эльба выиграл "Золотой глобус".